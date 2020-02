Flamengo vira sobre o Boavista e vence 1º turno

Pela 22ª vez, o Flamengo faturou a Taça Guanabara. Na noite deste sábado de Carnaval, em plena folia, o Rubro-Negro saiu atrás, mas conseguiu virar e derrotar o Boavista por 2 a 1, na decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca. O primeiro gol foi marcado por Jean, logo aos quatro minutos, com Diego e Gabigol, nos fins dos tempos, respectivamente, fazendo os gols para o Rubro-Negro – e garantindo o grito de “é campeão” para os mais de 50 mil torcedores no Maracanã.

Com o resultado, o Flamengo também se garante na final do Campeonato Carioca. Pela Taça Rio, segundo turno do Estadual, o Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado, diante da Cabofriense, no Maracanã. No dia seguinte, o Boavista visita o Botafogo no Nilton Santos. Antes, os comandados de Jorge Jesus, na quarta-feira, fazem o segundo jogo da decisão da Conmebol Recopa Sul-Americana – no Maracanã, diante do Independiente Del Valle, do Equador (jogo de ida foi 2 a 2).

Fonte: Terra