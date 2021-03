Flamengo x Palmeiras pode contar com público reduzido

A Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras acontecerá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Pelo menos é isso o que garante Ibaneis Rocha (MDB), governador do Distrito Federal. O jogo está marcado para o dia 11 de abril, um domingo. “Vamos fazer”, cravou o político ao ser questionado sobre a final entre os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil de 2020. A certeza do governador causa surpresa, uma vez que o próprio governo do Distrito Federal determinou a paralisação do Estadual até, pelo menos, o próximo dia 30 conta da pandemia de covid-19.

Ibaneis Rocha garantiu que a decisão terá público. A ideia seria que o estádio Mané Garrincha recebesse 10% de sua capacidade, cerca de sete mil torcedores. As entradas seriam dadas aos profissionais da saúde, já vacinados, que combatem o novo coronavírus como forma de agradecimento ao empenho durante o combate à pandemia.

A ação, em conjunto com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), seria uma cópia do Super Bowl, a final do futebol americano. A NFL também deu 7.500 ingressos aos profissionais de saúde para a decisão em Tampa, na Flórida, no início de fevereiro, entre Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs.

Se a CBF confirmar as palavras do governador, o Mané Garrincha receberá pela segunda vez seguida a Supercopa do Brasil, uma vez que foi palco para o título do Flamengo sobre o Athletico-PR (3 a 0), no ano passado, diante de 50 mil torcedores.

Fonte: Terra