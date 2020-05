Flayslane detona Gizelly: ‘É a pessoa mais falsa’

Durante uma conversa com Lucas Guimarães na web, Flayslane foi questionada sobre quem havia sido a pessoa mais falsa e a mais verdadeira no BBB. A cantora apontou Bianca Andrade como a mais verdadeira e Gizelly Bicalho, como a mais falsa.

“A Gizelly é a pessoa mais falsa, comigo não fluiu. Não tenho nada contra, mas dentro da casa tiveram algumas situações comigo que eu não achei legal. De todas as formas, comigo, não bateu, não soou verdadeiro. Como eu já vi que ela já falou de mim, é super recíproco da minha parte para ela também”, respondeu.Em outro momento da conversa, Flay contou que ficou decepcionada ao saber que a advogada falou do filho dela, de 2 anos, durante o reality.

“Procurei não assistir ao que falaram de mim, mas eu tenho um grupo de fãs que me mandaram uma parte que a Gizelly estava falando mal de mim e misturou o meu filho. Eu enlouqueci. Não faz isso, não mistura, não bota o nome de uma pessoa que está lá fora, ainda mais de um inocente, de uma criança. Tira o nome do meu filho da boca, senão, viro uma louca”, esbravejou.Flayslane ainda deu sua opinião sobre Rafa Kalimann, com quem ela brigou no reality e deu uma carinha de vômito para a influenciadora digital.

“Achei que as atitudes dela eram bem pensadas e bem planejadas, ela sabia muito bem o que ia fazer, todas as falas, os passos, porque estava sendo vista e não se queimar aqui fora. Eu tinha essa intuição muito forte no meu coração”.Neymar novamente citadoNa conversa com Lucas, a ex-sister voltou a afirmar que ficou com Neymar em 2016 e comentou a polêmica envolvendo o jogador do Paris Saint-Germain, que negou o fato, em tom de deboche.

“Quando ele comentou ‘rir para não chorar’ (sobre ela ter revelado numa entrevista que os dois ficaram), achei que ele estava me desmerecendo. Não gosto que desdenhe de mim, que me desmereça, que me desminta”, pontuou.Flay enfatizou que o jogador poderia ter se poupado do comentário irônico na web.”Não precisava ele ter falado aquilo, era só ter fingido demência. Sentir ele me desmerecendo como mulher que ele não ficaria, sendo que ele ficou, não foi legal, me incomodou. Não me acho uma mulher maravilhosa, mas também não vem me desmerecer”.

Fonte: O Fuxico