Flayslane rebate crítica por “culpa” de covid de Victor Hugo

Victor Hugo, que esteve no BBB 2020, recentemente foi diagnosticado com o novo coronavírus e precisou ser transferido para uma UTI, devido a pneumonia que também contraiu. Flayslane, ex-colega de confinamento, foi apontada indiretamente como culpada e resolveu reagir às críticas.

Logo quando soube da novidade, a cantora resolveu prestar apoio ao ex-BBB em seu perfil no Twitter, com uma breve mensagem: “VICTOR HUGOOOOOOOOOO! Por favor gente, orem, rezem, conversem com Deus, da forma que vocês preferirem, mas peçam pela vida dele, por favor“.

No entanto, vale lembrar que Victor pôde ser visto em algumas aglomerações e festas com Flay e outros ex-participantes do reality da Globo, mesmo com toda pandemia de Covid-19. Por isso, vários internautas detonaram o pronunciamento, devido ao desrespeito ao isolamento social e à preocupação tardia.

A ex-BBB resolveu rebater as críticas com um único tweet: “Como tem gente podre nessa porra de internet… Vocês chegam a desejar a morte das pessoas porque não simpatizam ou não concordam com elas? Empatia não se pratica só com quem vocês gostam não, pow! É sem olhar a quem! Não é hora de apontar o dedo, apenas orar por mais uma vida em risco“.

Os twitteiros, também reagiram, como um que contra-argumentou: “É hora de apontar o dedo sim! Vocês estão em posição de influência, e deveriam ser os primeiros ter noção. Você quer que respeitemos a vida do Victor Hugo. Mas você, ele, e todos os outros que não respeitam a quarentena, estão fazendo o que? Contribuindo para que haja mais mortes“.

Outra pessoa relembrou a foto de uma dessas festas e provocou Flayslane: “Considerando o tanto de anônimos que morreram por esta ‘festinha’ não dá pra ter empatia não“. Um terceiro criticou Victor Hugo: “Ele que se colocou em risco né, mas desejo melhoras“.

Fonte: RD1