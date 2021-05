Flu derrota River fora e avança em 1º

O Fluminense está classificado, com moral, para as oitavas de final da Libertadores da América. Com grande atuação no Monumental de Núñez, principalmente no primeiro tempo, o time do técnico Roger Machado venceu o River Plate por 3 a 1 na noite desta terça-feira e garantiu sua vaga na próxima fase em primeiro lugar no Grupo D. Apesar da derrota, o River também avançou.

Depois da derrota para o Junior Barranquilla que complicou sua vida na Libertadores, o Fluminense se recuperou e fez uma partidaça em Buenos Aires, sobretudo no primeiro tempo: foi para o intervalo ganhando por 2 a 0 (gols de Caio Paulista e Nenê). Na segunda etapa, mesmo com a expulsão de Maidana por uma cotovelada em Caio Paulista, o River diminuiu com Girotti já nos minutos finais, mas Yago Felipe, após boa jogada de Abel Hernández, selou a vitória tricolor nos acréscimos.

Craque do jogo

Fred na noite desta terça não decidiu da maneira que está acostumado (leia-se: com gols), mas deu duas lindas assistências para os gols de Caio Paulista (um cruzamento-passe da direita) e Nenê (um lançamento preciso por cima da defesa). Não à toa, o atacante de 37 anos foi eleito o melhor jogador da partida.

Fonte: GE