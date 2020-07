Flu é o mandante contra o Fla e jogo deve passar na TV

A final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, entre Fluminense e Flamengo terá o time tricolor como mandante e a partida será realizada nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Com a decisão, que será em jogo único, a tendência é que a final seja transmitida pela TV Globo. A definição aconteceu em um sorteio realizado na manhã desta segunda-feira, na sede da Federação Carioca de Futebol.

Caso o Flamengo tivesse sido o sorteado, provavelmente, a decisão não teria transmissão na TV. Vencedor do sorteio, o Fluminense teve o direito de escolher o local da partida. Outra opção seria o Engenhão. Com o Flu como mandante, a Globo deve passar a partida na TV Globo (para alguns estados), além da SporTV e Premiere, para todo o Brasil.

Na semana passada, a Federação Carioca obteve uma liminar obrigando a Rede Globo a transmitir os jogos restantes do Carioca. A emissora tenta recorrer da decisão, mas já teve que transmitir o clássico entre Fluminense e Botafogo, no domingo, e, caso não consiga mudar a decisão judicial, terá também que passar a final da Taça Rio.

A emissora havia rescindido o contrato de transmissão da competição após o Flamengo passar o jogo com o Boavista em seu canal no youtube. A Globo alegou que houve quebra de contrato e por isso desfez o acordo que envolvia a Federação Carioca e 11 clubes participantes do torneio. O Fla era o único que não tinha contrato com a emissora.

O Flamengo chega com 100% de aproveitamento na Taça Rio. Na semifinal, derrotou o Volta Redonda por 2 a 0, gols de Bruno Henrique. Já o Fluminense empatou em 0 a 0 com o Botafogo e avançou por ter feito melhor campanha na fase de grupos.

Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo conquistará antecipadamente o Campeonato Carioca, caso derrote o Fluminense. Se o time tricolor levar a melhor, os dois clubes se enfrentam na decisão do Estadual, que será disputada em dois jogos, de ida e volta.

Fonte: Terra