Flu e Vasco empatam por 1 a 1 pelo Campeonato Carioca

Fluminense e Vasco empataram por 1 a 1 na noite desta terça-feira. A partida, disputada em Volta Redonda, abriu a sétima rodada do Campeonato Carioca. Cano abriu o placar, mas Fred garantiu a igualdade.

Com o resultado o Vasco chegou aos sete pontos e vê o G-4 cada vez mais distante. Já o Fluminense até ingressou na zona de classificação para as semifinais, com dez pontos. Mas já vai deixar a área nobre nesta quarta-feira, independentemente do resultado de Madureira x Botafogo. Um dos dois assumirá o quarto lugar.

A partida começou com o Fluminense pressionando, mas sem grande poder de penetração. Aos três minutos Nenê assustou o goleiro Lucão em uma cobrança de escanteio que quase gerou um gol olímpico. Aos 13 minutos foi a vez de Calegari arriscar de fora da área, fazendo a bola passar à direita do goleiro.

O Vasco tinha dificuldades de organização. Mas mesmo sem ter a iniciativa, abriu o marcador aos 36 minutos após jogada bem trabalhada do seu ataque. Andrey chutou cruzado e o argentino Cano mostrou oportunismo ao escorar para o fundo da rede. O goleiro Marcos Felipe nada pôde fazer.

Na volta para o segundo tempo o Fluminense conseguiu empatar logo no primeiro minuto. Nenê cobrou escanteio e Fred subiu para cabecear sem chances para Lucão. A igualdade animou os tricolores, que voltaram a mandar em campo.

Por muito pouco Fred não fez o segundo aos sete minutos. Luiz Henrique cruzou, o artilheiro dominou e chutou para fora. Dez minutos depois Gabriel Teixeira arriscou rasteiro e a bola raspou a trave direita.

O Vasco assustava apenas na bola parada. Como aos 29 minutos, quando Andrey cobrou falta e fez a bola estourar na trave de Marcos Felipe. Aos 37 minutos foi a vez de o goleiro tricolor salvar um chute de Gabriel Pec.

A partida ficou aberta na reta final, mas as duas equipes tinham muitas dificuldades no último passe. Assim o placar ficou inalterado.

O Vasco volta a campo no próximo sábado, às 21h(de Brasília), quando encara o Bangu novamente no Estádio Raulino de Oliveira. Já o Fluminense vai atuar apenas na próxima terça-feira, às 21h30(de Brasília), diante do Macaé. Mas sem ter ainda local definido.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE X VASCO

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data: 30 de março de 2021, terça-feira

Hora: 21h35 (de Brasília)

Árbitro: Diego da Silva Lourenço (RJ)

Assistentes: Luís Cláudio Regazone (RJ) e Wallace Muller Santos (RJ)

Renda e público: jogo sem presença de público por conta da pandemia

Cartões amarelos: Gabriel Teixeira e Frazan (Fluminense) e Cano (Vasco)

Gols:

FLUMINENSE: Fred a 1 minuto do 2º Tempo

VASCO: Cano aos 36 minutos do 1º Tempo

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Frazan e Egídio; Martinelli, Yago (Wellington) e Nenê (Paulo Henrique Ganso); Luiz Henrique (Kayky), Lucca (Gabriel Teixeira) e Fred (John Kennedy)

Técnico: Roger Machado

VASCO: Lucão, Léo Mattos, Miranda (Ricardo Graça), Leandro Castán e Zeca; Bruno Gomes (Figueiredo), Galarza, Carlinhos (Laranjeira) e Andrey; Gabriel Pec (Juninho) e Germán Cano

Técnico: Marcelo Cabo

Fonte: Gazeta Press