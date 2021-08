Flu sai na frente, mas Atlético-MG empata e abre 6 na ponta

Em partida intensa, Fluminense e Atlético-MG ficaram no empate por 1 a 1, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira, em São Januário. Fred abriu o placar de pênalti para o Tricolor, que chegou a cinco partidas sem vencer na competição. Já Sasha garantiu a igualdade para o Galo, que perdeu a sequência de nove vitórias seguidas.

Com o resultado, o time mineiro dispara na liderança do Brasileirão com 38 pontos, cinco a mais do que o Palmeiras, em segundo. Já os cariocas chegam a 18, mas caem para a 16ª posição, apenas dois pontos a frente do Grêmio, que abre a zona de rebaixamento. Na próxima quinta-feira, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez pela Copa do Brasil, às 21h30, no Estádio Nilton Santos.

Fonte: Lance