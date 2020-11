Fluminense bate o Internacional de virada no Beira-Rio

Foi uma partida de pouca inspiração no Beira-Rio. Melhor para o Fluminense, que jogou mal, mas contou com um gol olímpico e uma boa jogada para vencer, de virada, o Internacional por 2 a 1, em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucca e Caio Paulista marcaram para o Tricolor, enquanto Maurício balançou a rede para o Colorado. O Flu não ganhava na casa do adversário desde 2012, mas quebra o jejum para voltar a vencer após dois jogos e afundar o Inter em sua quarta derrota consecutiva.

Com isso, o time de Abel Braga (fora por Covid-19) perde a chance de empatar com Atlético-MG e Flamengo e estaciona nos 36 pontos, em quarto lugar. O Inter volta suas atenções para o importante confronto pela ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Boca Juniors, na quarta-feira, em casa, às 21h30. Já o Flu sobe para a quinta posição e torce por um tropeço do Grêmio para terminar a rodada por ali. O time de Odair Hellmann só entra em campo novamente no dia 30, segunda-feira, quando recebe o Red Bull Bragantino às 20h, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Fonte: Terra