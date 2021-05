Fluminense dá chance ao azar na Libertadores

O Fluminense vinha tão bem … Depois de quatro atuações destacadas, com as quais obteve a liderança do Grupo D da Libertadores, com 8 pontos, impondo-se até diante do River Plate, um dos principais candidatos ao título, o Tricolor desperdiçou a oportunidade de se classificar para as oitavas de final com uma rodada de antecedência. Agora, corre risco sério de ser eliminado.

A derrota da noite dessa terça (18) para o Junior Barranquilla, por 2 a 1, no Maracanã, pode comprometer toda a campanha que o time fazia na competição. O problema maior é que vai decidir uma das vagas à próxima fase na Argentina, na terça-feira (25), enfrentando o River Plate.

Até o empate servia para o Fluminense nesse confronto no Rio. Com um ponto, estaria garantido nas oitavas. Dependendo do resultado do jogo entre River e Santa Fé, nesta quarta, em Buenos Aires, e, depois, de Santa Fé x Junior Barranquilla, na última rodada do grupo, na Colômbia, o Tricolor carioca pode ser obrigado a voltar da Argentina com os três pontos para seguir na Libertadores.

O revés no Maracanã impediu um recorde da equipe no torneio. Se não perdesse para os colombianos, o Fluminense chegaria a cinco jogos invicto, feito que lhe seria inédito. Pelo menos até a noite desta quarta, antes de River x Santa Fé, o Tricolor permanecerá na liderança do Grupo D – River e Jr Barranquilla têm 6 pontos e Santa Fé, 2.

