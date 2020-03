Fluminense derrota Resende em bom jogo na Taça Rio

Sem mistério, rápido, tranquilo, e com bastante facilidade. Foi assim que o Fluminense goleou o Resende por 4 a 0 na noite deste domingo, no Maracanã, pela segunda rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. O resultado poderia ter sido até mais elástico, condição teve. Os gols marcados por Wellington Silva, Marcos Paulo, Nenê e Gilberto fizeram, inclusive, o Tricolor reassumir a liderança geral do Estadual, ultrapassando o Flamengo e deixando a disputa da competição no Rio de Janeiro ainda mais acirrada.

Com o resultado, o Fluminense chegou a seis pontos, na liderança do Grupo B da Taça Rio – e também é líder na classificação geral, com 21. O Resende, no mesmo grupo, segue com um ponto, em quinto lugar. Pela competição, ambas as equipes voltam a campo no próximo fim de semana – enquanto o Tricolor faz o clássico da rodada diante do Vasco, no domingo, o Resende recebe o Macaé no dia anterior. Antes, o Flu volta a campo pela Copa do Brasil – na quarta, pega o Figueirense.

Fonte: Terra