Fluminense e Flamengo empatam em 1º confronto pelo Carioca

Está tudo aberto na final do Campeonato Carioca. Neste sábado, o Flamengo saiu na frente, mas o Fluminense buscou o empate na etapa final e o clássico, válido pela partida de ida da decisão, terminou em 1 a 1. Assim, o título ficará com o vencedor do segundo jogo. Em caso de nova igualdade, a decisão irá para os pênaltis. Gabigol e Abel Hernández marcaram os gols do Fla-Flu 432.

A Prefeitura vetou a presença de público no Fla-Flu deste sábado, o que não impediu de que a Ferj liberasse 150 convidados para cada clube envolvido, o que deu à partida, desde o início, uma “cara de final’, com gritos e incentivos. Os atletas, em campo, também não aliviaram, disputando palmo a palmo. Por vezes, exageraram e a primeira etapa ficou truncada: 22 faltas e cinco cartões.

Flamengo e Fluminense disputam a partida decisiva do Carioca no próximo sábado, novamente no Maracanã às 21h05. Antes, porém, a dupla entra em campo pela Libertadores. O Rubro-Negro recebe a LDU (EQU), na quarta, enquanto, na terça, o Tricolor enfrenta o Junior Barranquilla (COL). As duas partidas serão no Rio de Janeiro.

Fonte: LANCE