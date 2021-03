Fluminense e Vasco disputam clássico em Volta Redonda

A sétima rodada do Campeonato Carioca marca o clássico entre Fluminense e Vasco, nesta terça-feira, às 21h35 (de Brasília). O confronto será realizado em Volta Redonda por conta das restrições no Rio de Janeiro pela pandemia de Covid-19.

O Fluminense vai a campo em busca da recuperação. O time comandado por Roger Machado viu sua sequência de três vitórias acabar na derrota para o Volta Redonda.

Com os resultados, os tricolores saíram da zona de classificação para as semifinais e estão na quarta colocação, com nove pontos. O volante Martinelli destacou a importância de uma vitória no clássico.

“É um jogo muito difícil. Clássico é sempre decidido em detalhes. Temporada passada tivemos um ótimo desempenho em clássicos, graças à força do grupo. Já viemos estudando o adversário e tenho certeza que faremos um grande jogo e, se Deus quiser conquistaremos a vitória. Vimos um pouco do jogo deles. É um time que está vindo em reconstrução”, disse.

Em termos de escalação, Roger Machado deve manter a formação que começou a última partida. O técnico segue sem poder escalar o zagueiro Luccas Claro, que se recupera de lesão.

Do outro lado, o Vasco decepciona no Estadual. A equipe de Marcelo Cabo só venceu uma partida e vêm de tropeço diante do Madureira.

Os vascaínos precisam de um bom resultado para seguirem com chances de classificação para as semifinais. Atualmente, o Vasco tem somente seis pontos, em oitavo na tabela.

A equipe ainda não poderá contar com os recém-chegados Morato e Léo Jabá. No entanto, pode ter o retorno de Leandro Castán na zaga.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE X VASCO

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data: 30 de março de 2021, terça-feira

Hora: 21h35 (de Brasília)

Árbitro: Diego da Silva Lourenço

Assistentes: Luís Cláudio Regazone e Wallace Muller Santos

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Frazan e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e Fred

Técnico: Roger Machado

VASCO: Lucão, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castán e Zeca; Bruno Gomes, Galarza, Carlinhos e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec e Germán Cano

Técnico: Marcelo Cabo

Fonte: Terra