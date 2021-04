Fluminense empata com o River Plate em volta a Libertadores

Jogo intenso, faltoso e com cara de Libertadores. Assim foi a estreia de Fluminense e River Plate, que empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira, no Maracanã, no retorno da equipe carioca ao torneio após oito anos. Os gols foram marcados por Montiel, de pênalti, para os visitantes e Fred, para os mandantes, que agora fica a apenas um de se tornar o segundo maior artilheiro da história do Flu.

Na segunda rodada desta fase de grupos, o time brasileiro terá pela frente o Independiente Santa Fe, na próxima quarta-feira, fora de casa, às 21h. Antes disso, encara o Madureira no domingo pela última rodada da Taça Guanabara. Já os argentinos recebem o Junior Barranquilla no Monumental de Núñez no mesmo dia e horário.

Fonte: Terra