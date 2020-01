Fluminense estreia com vitória no Carioca

O Fluminense foi o único grande carioca a vencer na estreia da Taça Guanabara. Em Bacaxá, neste domingo, os tricolores derrotaram por 1 a 0 a Cabofriense. Com o resultado, a equipe comandada por Odair Hellmann se junta a Volta Redonda e Madureira na liderança do grupo B do primeiro turno do Campeonato Carioca.

No primeiro tempo, o Fluminense foi melhor, mas sofreu para criar boas chances. Só que na etapa final, de tanto insistir, os tricolores chegaram ao gol com Nenê.

Na próxima rodada, o Fluminense vai enfrentar a Portuguesa, nesta quinta-feira, no Maracanã. No dia anterior, a Cabofriense viaja para encarar o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira.

O Fluminense começou a partida em busca do ataque. No entanto, os tricolores paravam na marcação da Cabofriense. Nenê teve a chance de abrir o placar, mas furou no momento da finalização dentro da área.

Enquanto os visitantes tinham dificuldade em criar boas chances, a Cabofriense teve grande oportunidade aos 22 minutos. Em contra-ataque rápido, Marcus Índio acertou belo chute, mas viu Marcos Felipe voar para salvar o Fluminense.

O susto fez o Fluminense buscar o ataque com mais intensidade. Tanto que aos 27 minutos, Nenê cruzou para Yuri cabecear para boa defesa de George. Em seguida, Lucas Barcelos tentou o chute cruzado, mas parou na zaga adversária.

Na parte final, os tricolores tiveram as melhores chances de abrir o placar em Bacaxá. Primeiro, Orinho chutou errado, na pequena área. Depois, Matheus Ferraz acertou finalização na trave da Cabofriense. Assim, o confronto seguiu igual no intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense esboçou uma pressão, mas viu a Cabofriense desperdiçar chance inacreditável aos cinco minutos. Max foi lançado, passou por Marcos Felipe, mas chutou em cima de Luccas Claro.

Depois disso, o confronto ficou equilibrado. Tanto Fluminense quanto Cabofriense buscavam o ataque, mas só levavam perigo nos lances de bola parada. Na melhor chance, Luccas Claro aproveitou falta cobrada na área e cabeceou próximo da trave.

O Fluminense conseguiu chegar ao gol aos 39 minutos. Após boa troca de passes, a bola chegou em Nenê, que tocou na saída de George para decretar a vitória tricolor.

Nos minutos finais, os visitantes passaram a administrar o resultado e impediram que a Cabofriense pressionasse em busca do empate.

Ficha Técnica:

CABOFRIENSE 0 X 1 FLUMINENSE

Local: Elcyr Mendonça de Mendonça, em Bacaxá (RJ)

Data: 19 de janeiro de 2020, domingo

Hora: 19h (de Brasília)

Árbitro: Alexandre Vargas de Jesus

Assistentes: Daniel do Espírito Santo e Daniel de Oliveira Pereira

Renda: R$ 99.000,00

Público: 3.650 pagantes

Cartões amarelos: Magno, Igor e Abner (Cabofriense); Dodi, Nenê, Gilberto, Hudson, Pablo Dyego e Yuri (Fluminense)

GOL

FLUMINENSE: Nenê, aos 39min do segundo tempo

CABOFRIENSE: George, Watson, Igor, Anderson Penna e Guilherme; Magno, Rafael Pernão e Gama (Rincón); Abner, Marcus Índio e Max (Dudu Pedrotti)

Técnico: Alfredo Sampaio

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Gilberto, Ferraz, Luccas Claro e Orinho; Yuri (Pablo Dyego), Hudson, Dodi e Nenê; Lucas Barcelos (Matheus Alessandro) e Felippe Cardoso (Miguel)

Técnico: Odair Hellmann

Fonte: Gazeta Press