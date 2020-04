Fluminense reduz salário de jogadores

O Fluminense fez um acordo com o elenco para a redução do salários dos jogadores para os próximos meses. O presidente Mário Bittencourt utilizou as redes sociais para agradecer os atletas pela proposta aceita.

“Quero agradecer aos jogadores do elenco profissional do Fluminense pela atitude generosa de abrirem mão de parte de seus salários neste momento em que lutamos contra os efeitos dessa pandemia. Pela nobreza do gesto, eu agradeço. Pelo voto de confiança no Fluminense e em sua imensa torcida, eu agradeço. Meu agradecimento se estende também à comissão técnica e staff do departamento de futebol , que tiveram a mesma grandeza. E, quando tudo voltar ao normal e estivermos em segurança para retomar nossas atividades, vamos agradecer a todos, de corpo e alma presentes, pela ajuda tão importante nessa hora. Forte abraço a todos”, declarou.

No acordo feito entre Fluminense e elenco, os jogadores vão receber 15% a menos em março. Já em abril, o pagamento será integral, pelas férias coletivas. Em maio, a redução será a maior, sendo de 25% dos vencimentos.

A partir de junho, o elenco volta a receber integralmente os salários. No entanto, caso a paralisação dos jogos se estenda até lá, um novo acordo deverá ser feito.

A pandemia de coronavírus afetou financeiramente o Fluminense. Tanto que o acordo foi feito mesmo com o elenco tricolor tendo que receber ainda boa parte do salário de fevereiro.

Fonte: Terra