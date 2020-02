Fluminense só empata e é eliminado na primeira fase

Em duelo muito fraco tecnicamente, prejudicado pelo gramado sintético alto do Estádio Nicolás Chahuán Nazar, o Fluminense ficou no 0 a 0 com o Unión La Calera, no Chile, nesta terça-feira, e está fora da Copa Sul-Americana. A equipe chilena tinha a vantagem devido ao gol marcado no empate em 1 a 1, no primeiro jogo, no Maracanã. É a segunda eliminação em menos de uma semana do Tricolor, que na última quarta-feira, caiu para o Flamengo na Taça Guanabara.

O Fluminense volta a campo somente no dia 26 de fevereiro, uma quarta-feira, para enfrentar o Moto Club-MA pela primeira fase da Copa do Brasil. O Unión La Calera segue para a segunda fase da Sul-Americana, que será definida em sorteio e antecede as oitavas de final.

Fonte: Terra