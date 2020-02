Fluminense vira sobre o Moto Club e avança na Copa do Brasil

O Fluminense se classificou para a Segunda Fase da Copa do Brasil ao vencer por 4 a 2 o Moto Club, nesta quarta-feira, em São Luís. A vitória foi de virada, pois os donos da casa chegaram a abrir vantagem no início da partida. O destaque foi o meia Nenê, que marcou dois gols e deu uma assistência.

No início da partida, parecia que o Moto Club iria surpreender. Tanto que os maranhenses abriram 2 a 0 com 11 minutos de jogo, após gols de Walace e George. No entanto, o Fluminense diminuiu ainda na etapa inicial, com Nenê. No segundo tempo, o experiente meia empatou. Os tricolores ainda viraram, com Nino e finalizaram a classificação com Marcos Paulo.

Na próxima fase da Copa do Brasil, o Fluminense vai enfrentar o Botafogo-PB, na próxima quarta-feira, no Maracanã. Quem vencer avança na competição. Se houver empate após os 90 minutos, o confronto será decidido nas cobranças de pênaltis.

Fonte: Terra