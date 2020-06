Fontenelle acusa Anitta de destruir casamentos

Antonia Fontenelle soltou o verbo e resolveu dar sua opinião sobre Anitta em uma live em seu canal no YouTube. Ao repercutir a opinião da ex-deputada Manuela D’Ávila, que falou que a cantora vivia uma relação abusiva com o jornalista Leo Dias, a apresentadora partiu para o ataque contra a funkeira e a acusou de ser uma “destruidora de casamentos”.

“E as mulheres que foram prejudicadas por essa cantora? Pela Anitta, que trabalha bem, é sagaz, inteligente, faz contatos… Meu amor, essa brincadeira desta moça (Anitta) que você (Manuela D’Ávila) diz que estava sofrendo relação abusiva destruiu casamentos, destruiu vidas”, disparou Antonia Fontenelle, que completou.

“Ou você acha o quê? Que Marina Ruy Barbosa não foi prejudicada com isso? Como você acha que o marido e a família de Marina Ruy Barbosa ficaram diante disso aí? Ou você não sabe que a Débora (Nascimento) se separou do (José) Loreto por conta da brincadeirinha desta moça (Anitta), que sofria uma relação abusiva?”, completou.

Vale lembrar que Leo Dias, quando vazou conversas com Anitta no final do último mês, mostrou que a cantora teria apontado que Marina Ruy Barbosa foi a pivô do rompimento do casamento entre José Loreto e Débora Nascimento. Que confusão!

Fonte: MSN