Fora de casa, Brasil empata com Argentina em duelo tenso

Não faltou luta e sobraram oportunidades e entradas ríspidas no Bicentenário de San Juan. Porém, a Seleção Brasileira ficou no 0 a 0 com a Argentina nesta terça-feira (16) em jogo bastante acirrado pela 14ª rodada das Eliminatórias. O Brasil, já classificado para a Copa do Mundo do Qatar de 2022, mostrou boa força decisiva e se desdobrou sem Neymar na sua última partida no ano.

Os comandados de Tite voltam a campo apenas em 27 de janeiro de 2022, quando visitam o Equador. No mesmo período, a Argentina enfrenta fora de casa o Chile.

por Vinícius Faustini – Terra