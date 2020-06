Foragido da justiça de Alagoas morre em ação da polícia em Sergipe

Um assaltante de bancos, que estava foragido há mais de três anos, morreu em uma ação integrada entre as Polícias Civil de Alagoas (PC-AL) e de Sergipe (PC-SE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no município de Laranjeiras, interior de Sergipe. A informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira (4) pela polícia alagoana.

A operação para capturar Ricardo Jorge Barbosa da Silva, conhecido como “Matuto” teve início na terça (2). Durante a abordagem, Matuto resistiu à prisão, atirando contra as equipes policiais, que revidaram os disparos. Ele foi atingido e não resistiu aos ferimentos.

A ação foi coordenada pelos delegados Cayo Rodrigues, da Seção Especial de Roubos a Bancos (SERB/DEIC) da Polícia Civil de Alagoas e Dernival Eloi, do COPE da Polícia Civil de Sergipe.

Segundo a polícia, Matuto era envolvido em diversos crimes nos estados de Alagoas, Pernambuco e Sergipe.

“Com duas condenações por roubo majorado, três por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação, moeda falsa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação para o tráfico, Matuto foi condenado a 41 anos e 10 meses de prisão. Beneficiado pela progressão de regime, ele rompeu a tornozeleira eletrônica que lhe foi imposta no mesmo dia de sua soltura e há mais de três anos estava foragido”, relatou o delegado Cayo Rodrigues.

Ainda de acordo com o delegado Cayo, o criminoso estava escondido em Laranjeiras, no interior de Sergipe, reiterava suas práticas criminosas e portava duas identidades falsas. No local da operação foram apreendidas uma espingarda e uma pistola .380 e dois veículos.

Fonte: G1/AL