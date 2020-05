Foragido da Justiça por crime de homicídio é preso em Branquinha

Um homem de 39 anos, que estava foragido da Justiça por crime de homicídio, foi preso por agentes da Seção de Capturas, da Divisão Especial de Investigação e Capturas (DEIC), no município de Branquinha, nessa quinta-feira, 21.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 21 de março de 2019, nas proximidades do Rio Mundaú, na mesma cidade, e teria sido motivado por uma discussão entre autor e vítima enquanto consumiam bebida alcoolica.

As investigações apontaram que a vítima foi morta de forma brutal, com um golpe de faca peixeira que quase chegou a degolar o pescoço. O corpo foi encontrado posteriormente, inclusive com a camisa utilizada pelo criminoso no dia do assassinato. Após o crime, o acusado deixou o município, porém voltou a residir no local meses depois.

Ao receber o mandado de prisão, expedido pela Comarca de Branquinha, a Seção de Capturas da DEIC, coordenada pelo delegado Gustavo Henrique, iniciou um trabalho de inteligência que culminou com a localização do endereço atual do fugitivo.

“Parabenizo mais esse excelente trabalho investigativo feito pela Seção de Capturas, e ressalto que essa é mais uma importante prisão, especialmente por se tratar de mais um homicida retirado de circulação, até porque é recomendação do secretário de Segurança Pública, Lima Júnior, e do delegado-geral da PCAL, Paulo Cerqueira, que a DEIC, além do incessante combate às organizações criminosas, dê apoio a outras delegacias do Estado, sobretudo no que se refere à captura de foragidos”, destacou o delegado Gustavo Henrique, coordenador da DEIC.

Depois da prisão, o acusado foi encaminhado à sede da DEIC, no bairro da Santa Amélia, onde o cumprimento do mandado de prisão foi formalizado, após foi conduzido ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Agência Alagoas