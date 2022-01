Formação do 1º Paredão faz Globo ‘bombar’ na madrugada

Às 0h30 da madrugada desta segunda-feira (24), a Globo marcava 22 pontos de audiência. Índice que representa 4,5 milhões de telespectadores somente na Grande São Paulo, principal área de aferição da Kantar Ibope.

A expectativa pela formação do primeiro Paredão do BBB22 fez muita gente lutar contra o sono e ficar com um olho na TV e o outro no celular – o nome do apresentador Tadeu Schmidt e o de um dos emparedados, Luciano, lideraram o Trending Topics do Twitter.

Além do ator e bailarino, foram enviadas à berlinda a cantora Naiara Azevedo (indicada pelo líder Douglas Silva) e a designer de unhas Natália. Jade se livrou do sufoco ao vencer a prova ‘Bate e Volta’.

O desempenho positivo de público do reality show na virada da noite supera os números do ‘Domingão com Huck’ e ‘Fantástico’. Mesmo ainda sem apresentar tretas e romances, o programa tem agradado aos fãs do formato.

A primeira semana ficou marcada pelas tiradas cômicas de Vyni, o comportamento instável de Naiara, episódios de travestifobia contra Linn da Quebrada e a desconstrução do ‘crush’ Rodrigo Mussi.

Obcecado em ser famoso e pouco carismático, Luciano tem mais chance de ser eliminado de acordo com enquetes e comentários nas redes sociais. Ele pode deixar o BBB22 apenas com a fama de chato.

por Jeff Benício – Terra