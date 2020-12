Fortaleza e Corinthians empatam e perdem chance de ascender na tabela

Corinthians e Fortaleza foram a campo nesta quarta, na abertura antecipada da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um objetivo em comum: se aproximar dos oito primeiros colocados na classificação. Mas o empate por 0 a 0 não ajudou nenhum dos times, que foram aos 30 pontos e estão a seis do oitavo colocado, o Fluminense. O Corinthians ao menos ganhou uma posição, chegando ao 10.º lugar.

Corinthians, pelo menos, manteve a invencibilidade fora de casa sob o comando de Vagner Mancini – agora são três vitórias e três empates.

A partida teve substituição de árbitro, motivada pela covid-19. Ricardo Marques Ribeiro contraiu o vírus e por isso Bráulio da Silva Machado foi chamado para seu lugar.

Na próxima rodada, o Corinthians faz o clássico com o São Paulo na Neo Química Arena, no dia 13 de dezembro, um domingo, às 18h15. O Fortaleza joga um dia antes, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

Fonte: Terra