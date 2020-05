FPF envia aos clubes diretrizes para retorno do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol desenvolveu um protocolo de segurança e o enviou aos clubes de olho na possibilidade de retorno aos treinos e retomada do Campeonato Paulista. O documento, ao qual o GloboEsporte.com teve acesso, possui nove páginas e foi repassado aos 16 clubes participantes neste sábado.

O cronograma foi baseado em medidas adotadas pela Federação Espanhola, Catarinense, Liga Portugal, além do RB Leipizig, time que disputa o Campeonato Alemão.

No documento, que não possui qualquer menção de data para o retorno das atividades, a Federação Paulista prevê testar frequentemente todas as pessoas envolvidas nos jogos. A primeira rodada de testes será feita 48 horas antes da data prevista para o retorno dos treinamentos. Novos testes seriam realizados antes do reinício do Paulistão.

O protocolo da FPF indica que todos os clubes fiquem isolados em seus respectivos centros de treinamento e hotéis durante a participação no campeonato, que ainda tem dois jogos para o término da primeira fase. As quartas e a semifinal serão disputadas em jogo único, ao contrário da decisão, que prevê jogos de ida e volta entre os finalistas. Estão previstas mais 24 partidas.

A operação dos jogos estipula a participação de 164 pessoas no estádio em cada partida, limitando as delegações a 38 pessoas cada. Ainda segundo o protocolo, a arbitragem deve levar a própria alimentação, assim como os demais profissionais envolvidos na partida. Será obrigatório o uso de máscaras por todos, exceto jogadores.

O Campeonato Paulista está paralisado desde o dia 16 de março em virtude da pandemia de coronavírus. Desde então, nenhum clube tem treinado, e todos aguardam em conjunto a liberação das autoridades de saúde para a retomada do estadual. Alguns clubes, casos de Santo André, Mirassol e Novorizontino, perderam praticamente todo o elenco.

Fonte: Globoesporte