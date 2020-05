Francisco convoca dia de oração pelo fim do coronavírus

O papa Francisco pediu aos fiéis católicos e crentes de diferentes religiões que se unam no dia 14 de maio “em um dia de oração e jejum e obras de caridade”, para implorar a Deus pelo fim da pandemia de coronavírus (Covid-19).

Em suas palavras após a oração do Regina Coeli, o pontífice enfatizou que “como a oração é um valor universal, acolhi a proposta do Alto Comitê para a Fraternidade Humana, para que no próximo 14 de maio os crentes de todas as religiões se unam espiritualmente”.

De acordo com Francisco, será “um dia de oração e jejum e obras de caridade, para implorar a Deus que ajude a humanidade a superar a pandemia de coronavírus”.

“Recordem-se, 14 de maio, todos os crentes unidos, crentes de diversas tradições, para rezar, jejuar e praticar obras de caridade”, afirmou.

