Fred, do Fluminense, testa positivo para Covid-19

O Fluminense informou, na tarde desta sexta-feira, que o atacante Fred testou positivo para Covid-19. O centroavante, assim como o restante do elenco tricolor, realizou exame nesta quinta, já em bateria válida para a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No último final de semana, após a esposa do atacante ter testado positivo para coronavírus, o Fluminense, por segurança, afastou o atleta do restante do grupo. Ele, inclusive, sequer viajou para enfrentar o São Paulo. Na ocasião, ele testou negativo (em exame realizado no último sábado).

Na segunda e quarta-feira, Fred voltou a fazer exames e, novamente, testou negativo em ambos, o que garantiu que estivesse no clássico contra o Flamengo, quarta, no Maracanã.

Com isso, Fred desfalcará o Fluminense contra o Corinthians, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Com a saída de Evanilson e sem o camisa 9, Odair novamente terá que quebrar a cabeça para escalar o ataque tricolor. No Fla-Flu, o treinador optou por Wellington Silva e Fernando Pacheco pelas pontas, e Nenê de falso 9.

Fonte: Globoesporte