Fred tem problema oftalmológico detectado e precisará passar por cirurgia

O Fluminense informou que o atacante Fred descobriu um problema no olho esquerdo e precisará ser submetido a uma cirurgia nos próximos dias. O problema oftalmológico do atacante de 36 anos foi detectado em um exame realizado na última terça-feira. Desta forma, o camisa 9 está fora das finais do Campeonato Carioca contra o Flamengo, marcadas para domingo (12/07) e quarta-feira (15/07).

O procedimento será realizado por um médico de fora do clube e ainda não tem data marcada. Por se tratar de uma cirurgia ambulatorial, Fred já poderá ter alta no mesmo dia, não necessitando de internação. O período de recuperação só será estipulado após a intervenção, que é considerada simples.

O GloboEsporte.com apurou que Fred já vinha se queixando de tonturas desde quando ainda estava em Belo Horizonte. Com a persistência dos incômodos desde sua chegada ao Fluminense, o atacante foi submetido a uma série de exames no Rio de Janeiro e os médicos descobriram se tratar de um problema oftalmológico.

Fred desfalcou o Fluminense na final da Taça Rio, na qual o Tricolor conquistou o título após bater o Flamengo nos pênaltis, na última quarta-feira, por causa de dores no pé direito em decorrência de uma pancada levada no clássico com o Botafogo do último domingo. Nesta quinta ele esteve no CT Carlos Castilho, mas não treinou no campo, tendo feito apenas trabalhos internos na academia.

Ídolo da torcida tricolor, Fred retornou ao Fluminense no fim de maio após ter saído em 2016. Desde que voltou, o atacante disputou três partidas pelo clube e ainda não balançou as redes. Bicampeão brasileiro em 2010 e 2012 e campeão carioca em 2012, ele é o terceiro maior artilheiro da história tricolor, com 172 gols.

Fonte: globoesporte