Funcionário de empresa de internet morre eletrocutado em poste de energia

Um funcionário de uma empresa de internet morreu eletrocutado, no início da tarde deste domingo (6), enquanto fazia serviço em um poste de energia, no bairro do Clima Bom, parte alta de Maceió.

Militares do Corpo de Bombeiros e uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionados para socorrer a vítima, de aproximadamente 20 anos, mas o jovem já tinha entrado em óbito no local.

O corpo foi deixado sob os cuidados da Polícia Militar. O caso aconteceu na Rua Dona Marieta Quintela Campos Teixeira.

Fonte: TNH1