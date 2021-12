Funcionário de presídio é preso com arma de fogo em bar

Um homem, de 33 anos, foi preso neste domingo, 05, com uma arma de fogo dentro de um bar, localizado na Rua José Alexandre, bairro Baixão, em Arapiraca.

A Polícia foi até o local após denúncia de populares sobre um homem utilizando uma arma no estabelecimento. Ao chegar ao bar, os policiais constataram que se tratava de um funcionário do Presídio do Agreste que não possui autorização para portar armas.

O homem, que não teve a identidade informada, estava com uma Pistola 9mm e um carregador contendo 12 munições de igual calibre. Ele confessou que possui o registro de posse da arma, mas não possui porte.

Ele foi levado para a Central de Polícia de Arapiraca.

