Funcionários dos Correios em AL entram em greve por tempo indeterminado

Os funcionários dos Correios em Alagoas entraram em greve por tempo indeterminado a partir desta terça-feira (18). A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Correios e Telégrafos em Alagoas (Sintect-AL).

Com a paralisação, ficam prejudicados os serviços de entregas, postagem e serviços bancários.

Segundo o presidente do sindicato Alysson Guerreiros, a categoria cobra a manutenção do acordo coletivo firmado no ano passado.

“Não estamos pedindo aumento no salário, mas a manutenção dos nossos direitos que foram retirados. Nós trabalhamos durante a pandemia sem parar, estamos na linha de frente e queremos nossa valorização”, disse.

Fonte: G1/AL