‘Furo’ sobre Bolsonaro no JN consolida repórter Andréia Sadi

A principal matéria da edição de sexta-feira (15) do ‘Jornal Nacional’ apresentou um ‘furo’ (informação exclusiva no jargão da imprensa) a respeito da versão de Jair Bolsonaro para o que disse na reunião ministerial gravada em vídeo, alvo de inquérito no STF. O presidente sustenta que pretendia trocar sua segurança pessoal e não o superintendente da Polícia Federal no Rio.

A repórter Andréia Sadi apurou que Bolsonaro mudou semanas atrás, sem qualquer dificuldade, o comando de sua equipe de seguranças e do escritório carioca do GSI (Gabinete de Segurança Institucional). Aconteceram duas promoções de cargo, nenhuma demissão ou punição. “Se a queixa de Bolsonaro era quanto a sua segurança, de seus familiares e amigos, essas mudanças não fazem sentido”, disse a jornalista.

Essa revelação com possível efeito bombástico na investigação de suposta tentativa de interferência do presidente na PF ressalta a influência e o prestígio de Sadi na Globo e GloboNews. Em menos de cinco anos nas duas emissoras, ela se tornou quase onipresente. Faz matérias para os principais telejornais dos dois canais e participa em estúdio de várias atrações, incluindo o ‘Jornal Hoje’ e o ‘Estúdio i’.

Enquanto a matéria era exibida ontem no ‘JN’, a repórter estava ao vivo comentando os principais assuntos do dia no ‘Em Pauta’, da GloboNews. Desde 2019, Sadi tem seu próprio programa de entrevistas, o semanal ‘Em Foco’, temporariamente fora da programação por conta da extensa cobertura especial da pandemia de covid-19.

O Sala de TV acompanha a evolução de Andréia desde as primeiras aparições diante das câmeras. Em post de 21 de julho de 2016, o blog reportou sua estreia na mesa-redonda ‘Meninas do Jô’, do programa de Jô Soares: “Repórter revelação da GloboNews, Andréia Sadi vive ascensão meteórica na carreira. Um ano depois de começar a trabalhar no canal de notícias, ela já é considerada a jornalista com fontes mais quentes em Brasília e agora fez sua estreia na tela da Globo”.

Um mês antes, o blog já havia destacado o desempenho da repórter. “Sadi passou a integrar o time de comentaristas que atuam em esquema de rodízio no programa Em Pauta, comandado por Sergio Aguiar na faixa das 20h. Habituada com as entradas ao vivo durante a programação, a jornalista tira de letra a missão de comentar as notícias do dia”, registrou-se na ocasião. Hoje, o Em Pauta é ancorado por Marcelo Cosme.

Aos 33 anos, Andréia Sadi se tornou forte candidata a assumir uma bancada de telejornal. Ela reúne requisitos imprescindíveis a um âncora de sucesso: a apuração minuciosa de informações, oferecendo exclusividade ao público, e a capacidade de concatenação rápida para comentar com objetividade. Além disso, possui o carisma natural que nenhuma faculdade de Jornalismo consegue ensinar.

