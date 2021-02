Gabigol e Arrascaeta treinam normalmente com elenco do Flamengo

Programação cumprida à risca no Flamengo. Sem dores, o atacante Gabigol e o meia Arrascaeta treinaram normalmente com o elenco nesta quarta-feira.

Eles já haviam se reapresentado em boas condições na terça-feira, quando realizaram trabalho regenerativo, e estão à disposição do técnico Rogério Ceni para a partida contra o Internacional, no próximo domingo, no Maracanã.

Tanto Gabigol quanto Arrascaeta deixaram o jogo contra o Corinthians queixando-se de dores: o atacante no joelho, e o meia, no tornozelo. Ainda na coletiva, Ceni mostrou otimismo e disse acreditar que teria eles à disposição já no treino de quarta, o que se confirmou.

Com a dupla, o Flamengo iniciou nesta quarta-feira a preparação para o duelo com o Internacional. O elenco trabalhará no turno da manhã no Ninho do Urubu até sábado. Na terça-feira, quem foi titular contra o Corinthians realizou um treino regenerativo, e apenas os reservas foram a campo.

A expectativa é de que Rogério Ceni repita diante do Inter a escalação da vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians: Hugo, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gérson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Com 69 pontos, o Inter é líder da competição e garante o título em caso de vitória no Rio de Janeiro. O Flamengo é o segundo, com 68, e tem a chance de assumir a ponta. Na última rodada, os gaúchos recebem o Corinthians, e os cariocas visitam o São Paulo, quinta-feira, dia 25.

Fonte: GE