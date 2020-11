Gabigol e Diego viram dúvidas no Fla para decisão com Racing

O fim de semana será de muito trabalho no Ninho do Urubu, com a preparação do Flamengo para a decisão contra o Racing (ARG), na terça, por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. O sábado, contudo, começou com más notícias em relação a Gabriel Barbosa e Diego Ribas. Ambos realizaram exames e, com problemas musculares, são dúvidas para o confronto no Maracanã.

Conforme divulgado pelo clube, o atacante Gabriel Barbosa – autor do gol do Flamengo no jogo de ida, na Argentina – apresentou um desequilíbrio muscular, e, afim de “evitar qualquer lesão, seguirá planejamento para voltar quando estiver 100%.” Sua presença diante do Racing, portanto, não é descartada, mas dependerá da evolução nos próximos dias.

Já Diego Ribas sentiu dores musculares e os exames realizados constataram apenas fadiga muscular. O camisa 10 seguirá realizando trabalho específico, e também não tem presença garantida na decisão de terça.

Após o 1 a 1 em Buenos Aires, o time de Rogério Ceni teve a semana livre, sem jogos, para trabalhar visando o jogo de volta pela Copa. Além de Diego e Gabigol, Pedro e Rodrigo Caio também são dúvidas, enquanto Thiago Maia é baixa certa.

Fonte: LANCE!