Gabigol não se recupera e se torna mais um desfalque do Fla

O Flamengo ganhou mais um problema para o duelo decisivo contra o São Paulo, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Gabigol não se recuperou de um problema muscular na coxa direita e desfalca o Rubro-Negro no Morumbi. A informação é do site ‘Coluna do Flamengo’.

Gabriel se queixou de dores na coxa após o empate do Flamengo com o Atlético-GO e iniciou um tratamento para tentar se recuperar para a partida contra o time paulista. Entretanto, após ser reavaliado no CT Ninho do Urubu, o atacante foi vetado pela departamento médico do clube.

Além dele, o Flamengo não poderá contar com Rodrigo Caio, Filipe Luís, Thiago Maia, Diego Ribas e Pedro, que ainda se recuperam de lesões. Os convocados Everton Ribeiro e Isla entram em campo nesta terça-feira por suas seleções e também devem desfalcar o clube carioca.

Flamengo e São Paulo se enfrentam quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor venceu a partida de ida por 2 a 1 no Maracanã e têm a vantagem do empate. Caso o Rubro- Negro vença por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis.

Fonte: LANCE!