Gabigol pede Neymar no Flamengo: “É a cara dele”

Em entrevista para o ex-jogador Caio Ribeiro por meio de uma transmissão ao vivo no Instagram, o atacante Gabigol defendeu uma possível ida de Neymar para o Flamengo. O camisa 9 torceu para que este momento aconteça “logo menos” e lembrou que o craque do Paris Saint-Germain já manifestou em alguns momentos o desejo de vestir o manto rubro-negro.

“Neymar no Mengão logo menos, eu apoio. Ele sempre falou que tem vontade de jogar pelo Flamengo. Óbvio que a gente gosta muito do Santos, tanto eu quanto ele, mas acho que o Flamengo é a cara dele e está todo mundo esperando esse momento para gente comemorar os gols juntos e jogarmos juntos”, afirmou.

Gabigol foi revelado nas categorias de base do Santos e subiu para o time profissional logo após a saída de Neymar para o Barcelona. Por conta dessa ligação em comum, ambos construíram uma amizade fora dos gramados. Diferentemente do ídolo, Gabigol ficou mais marcado pela passagem no Flamengo, onde conquistou a Libertadores e Brasileirão de 2019.

Fonte: Terra