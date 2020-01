Gabigol volta a ser cotado no Barcelona, diz imprensa catalã

Após a lesão de Luis Suárez que o afastará dos gramados pelos próximos quatro meses, o nome de Gabigol surge mais uma vez como um possível reforço da equipe, de acordo com o Mundo Deportivo. No entanto, tudo dependerá da situação do clube e os próximos passos em relação ao comando técnico da equipe. Além disso, é mais uma possibilidade dos clubes realizarem um acordo pelo chileno Arturo Vidal que interessa aos italianos.

Apesar disso, o brasileiro não é o favorito para ser contratado. O grande interesse do Barcelona é em outro atacante do mesmo clube: o argentino Lautaro Martínez. No entanto, há uma cláusula de saída do jogador apenas para julho por 111 milhões de euros (R$ 502 milhões de reais) e agora esta transferência seria inviável para o momento.

A principal opção está em outro sul-americano, o uruguaio Cristhian Stuani, atacante pertencente ao Girona. O experiente centroavante de 33 anos renovou com o atual clube até 2023 e hoje tem uma cláusula de saída por 25 milhões de euros (R$ 113 milhões de reais). O jogador interessou aos catalães na última janela, mas na época o clube não queria gastar dinheiro com um atleta que jogaria pouco e poderia incomodar Suárez.

Outras opções para o momento são Chimy Ávila e Carlos Vela. O primeiro, atleta do Osasuna, possui nove gols no Campeonato Espanhol, mas também custaria aos cofres do clube o mesmo valor de Stuani. Já o mexicano está na Major League Soccer (MLS), tem 48 gols em 59 jogos pelo Los Angeles F.C. e foi uma opção há um ano, mas que não chegou a acertar com o clube por não ser um nove clássico.

Fonte: LANCE!