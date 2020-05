Gabriel Jesus vira sócio de Ronaldo na R9

Gabriel Jesus é o mais novo sócio de Ronaldo na R9 Gestão Patrimonial & Financeira, empresa que já cuidava, desde 2018, do patrimônio e das finanças do atacante do Manchester City. A companhia também atende a outros jogadores em atividade.

A lista inclui nomes como Leo Moura, Arthur Cabral, Róger Guedes e a jogadora Tamires Dias, do Corinthians. Este é um dos primeiros passos de Gabriel Jesus na carreira como empresário, que ele conciliará com o dia a dia de futebol na Inglaterra.

“Abracei a oportunidade de me tornar sócio vendo, na minha própria rotina, o quão essencial é poder contar com todas essas linhas de serviço em um só lugar”, afirmou o atacante do City em release enviado à imprensa hoje. “O Ronaldo é uma das maiores referências —se não a maior— para todos os jogadores da minha geração. Não apenas pelo que fez no futebol, mas por ter trilhado caminhos positivos na trajetória financeira durante e após a carreira”, exaltou Gabriel.

A relação entre Ronaldo e Jesus já é relativamente antiga. Desde que se tornou o camisa 9 da seleção brasileira, o atleta também tem um contrato de gestão de imagem com a Octagon Brasil, agência de marketing esportivo e entretenimento controlada por Ronaldo. “Eu sempre soube que tão importante quanto a minha carreira era a gestão do meu patrimônio, para jogar bem fora de campo quando me aposentasse”, declarou Ronaldo sobre a carreira extracampo que começou a trilhar há anos.

“Para que um atleta tenha equilíbrio emocional e possa focar 100% em seu desempenho dentro de campo, é fundamental que seu time fora de campo esteja fazendo um bom trabalho. O Family Office sempre manteve minha vida empresarial e pessoal em ordem. E é exatamente isso que oferecemos a outros jogadores”, completou o Fenômeno. Ronaldo e Jesus prometem oferecer aos outros atletas o mesmo cuidado que têm com suas finanças. A R9 tem escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo e, atualmente, conta com a CEO Viviane Leal, que trabalha com Ronaldo desde 2003.

O jogador deixa claro que seus elogios ao trabalho da R9 vêm desde antes desta sociedade recém-anunciada. O período em que foi apenas cliente da empresa de gestão patrimonial e financeira o fez perceber o quanto isto era importante. “Quando eu soube da R9, me tornei cliente com total confiança e tive a tranquilidade que eu precisava no planejamento de todas as atividades financeiras, aumentando ganhos, reduzindo custos, monitorando e preservando bens, além de uma gestão familiar abrangente que otimiza o meu tempo e oferece uma estrutura acessível à minha família”, contou.

