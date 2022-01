Gabriel Medina e Yasmin Brunet terminam casamento

Romance marcado por muitas declarações de amor, brigas familiares e até mesmo uma polêmica durante as Olimpíadas, o casamento de Gabriel Medina e Yasmin Brunet chegou ao fim. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da modelo.

A união terminou no começo deste ano. Fontes ouvidas por Leo Dias, do Metrópoles, informam que eles não estão mais juntos e até já dormem em locais separados, mas escolheram viver de aparência.

De acordo com o jornalista Demétrio Vecchioli, do UOL, Gabriel tomou a iniciativa do término porque não conseguia mais lidar com os ciúmes de Yasmin. Ainda segundo o colunista, Medina está em uma casa de praia, em Maresias, e teria pedido para que Yasmin deixasse a mansão, mas ela não acatou e jogou toalhas para cobrir as câmeras de vigilância.

YASMIN BRUNET SE DECLAROU PARA GABRIEL MEDINA HÁ POUCOS DIAS

Nessa semana, Yasmin publicou um texto em homenagem ao surfista, após ele comunicar ao público a decisão de não disputar as primeiras etapas do circuito mundial para cuidar da saúde mental. Junto com as declarações, ela publicou um vídeo onde o casal se beija e se abraça em um cenário de competição.

“Eu vi em primeira mão tudo que ele sofreu porque eu sofri junto com ele. Vi ele segurar muita coisa que foi extremamente injusta com ele. Muitas vezes, fomos massacrados sem necessidade alguma sem que ao menos saberem a verdade do que estavam publicando. Muitas mentiras foram contadas e tivemos que engolir muitas coisas para não tirar o foco da competição, porque no final das contas o objetivo era fazer ele realizar o sonho dele de ser tricampeão e conseguimos”, escreveu Yasmin.

O relacionamento de Medina e Brunet se tornou público em março de 2020. Em dezembro do mesmo ano, eles se casaram em uma cerimônia discreta.

Fonte: Purepeople