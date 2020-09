Gabriel Veron sai do banco e comanda virada do Palmeiras

Gabriel Veron saiu do banco de reservas e garantiu a vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid. O garoto não jogava desde março, entrou no segundo tempo quando o Aliverde perdia e comandou a virada ao marcar um gol e dar assistência para Willian.

Vanderlei Luxemburgo fez mudanças no time titular. O Palmeiras entrou com Wesley na vaga de Bruno Henrique e Zé Rafael foi mantido no meio. Na tentativa de dar velocidade, o time voltou a apresentar as mesmas dificuldades na criação.

No Red Bull, o técnico Mauricio Barbieri fez a estreia e, com uma marcação forte, apertou a saída de bola do rival, apesar do calor em Bragança Paulista. Claudinho e Artur, com velocidade, levavam perigo.

O placar, porém, só foi aberto no segundo tempo. Em contra-ataque, Claudinho finalizou, a bola desviou em Gustavo Gómez e não deu chances para o Weverton, logo aos dez minutos.

Em desvantagem, Luxemburgo rodou a equipe e Gabriel Veron ganhou oportunidade. Ele não atuava desde março. Na volta aos treinos após a pandemia ele sofreu uma lesão muscular e só retornou neste domingo (6), sendo fundamental para o triunfo palmeirense.

Primeiro, ele recebeu cruzamento de Gabriel Menino e, de cabeça, deixou tudo igual. Nos acréscimos, Veron invadiu a área e tocou para Willian fazer o nono gol dele na temporada.

No jogo 400 de Vanderlei Luxemburgo à frente do Palmeiras, o garoto de 18 anos aliviou a pressão sobre o treinador e mostrou que, recuperado, é um dos titulares.

