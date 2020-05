Gabriela Pugliesi pode ter prejuízo de R$ 3 milhões

Depois de perder contratos publicitários e seguidores nas redes sociais por ir a uma festa durante quarenta, o prejuízo para Gabriela Pugliesi pode ser milionário e chegar até R$ 3 milhões, de acordo com uma pesquisa.

Pugliesi perdeu mais de oito contratos publicitários, com marcas como HOPE, Baw, LBA, Body For Sure, Desinchá, Evolution Coffee, Rappi, Mais Pura e Liv Up, conforme apuração da revista Quem.

Outras empresas como Kopenhagen, Ambev e Fazenda Futuro, que enxergavam na influenciadora uma parceria para campanhas, agora se manifestaram contrários aos atos de Pugliesi por “escapar” do isolamento.

Festa na quarentena

Tudo isso foi causado por uma festa em que a influencer participou no último sábado (25). Além de não ligar para as recomendações de não se aglomerar, Gabriela publicou a celebração com fotos e vídeos nos stories do seu perfil. Pugliesi até fez um vídeo para se desculpar, mas o estrago já estava feito.

Fonte: Gente