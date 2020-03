Galho de árvore desaba sobre telhado de igreja em Palmeira dos Índios

Parte do telhado de uma igreja evangélica caiu depois de ser atingido por um galho de uma árvore no município de Palmeira dos Índios, no Agreste de Alagoas, na noite de domingo (8).

A árvore ficava ao lado da igreja. Com a queda do galho, telhas, vigas e parte do forro caíram no local onde é realizado o culto. Não há informações sobre feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local. Militares usaram uma moto serra para fazer o corte da árvore, pois havia o risco iminente de queda.

Fonte: G1/AL