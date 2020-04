Galvão Bueno anuncia doação de R$ 12 milhões

Diversas personalidades estão se unindo para ajudar os mais necessitados durante a pandemia da Covid-19. O último famoso a anunciar a ajuda foi o narrador Galvão Bueno, que se uniu a amigos para realizar uma grande doação. Em uma live realizada com o comediante Fábio Porchat, Galvão revelou que, ao lado de amigos empresários, doou uma quantia de R$ 12 milhões de reais e ajudou mais de 40 mil famílias que foram afetadas.

“(…) Estou num projeto com amigos, com o Eduardo Lyra. Já ajudamos cerca de 40 mil famílias. Sou eu e mais alguns empresários. Em valor de dinheiro, passamos de R$ 12 milhões em donativos, as pessoas cooperando. Estou gratificado com isso (…) As pessoas estão se doando (…) Solidariedade, amizade… São coisas importantíssimas”, afirmou.

O narrador também abordou sobre os rumores de uma possível aposentadoria. Galvão afirmou que nunca falou que iria se aposentar e que as pessoas entenderam errado.

“Eu nunca falei que ia me aposentar. As pessoas entenderam errado (…) No final da Copa de 2010, confesso que não me via narrando a Copa de 2018 na Rússia. E como a Copa de 2014 seria no Brasil e na de 2010 eu estava completando dez Copas do Mundo, ali eu falei que queria ter um minuto meu, na final que a Espanha ganhou da Holanda. Ali eu disse que faria minha última transmissão de Copa do Mundo no exterior. Depois fui para Rússia e agora não sei mais para onde eu vou. Não consigo ficar parado em casa. Como vou me aposentar?”, encerrou.

Fonte: LANCE!