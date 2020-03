Galvão Bueno revela que não deve narrar a Copa de 2022

Com contrato com a Globo até 2022, Galvão Bueno disse que pretende ir à Copa do Mundo do Qatar como funcionário da emissora, mas fora da condição de narrador. A revelação foi feita na tarde desta terça-feira (3), quando o locutor participou da gravação do primeiro programa da nova temporada do Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman.

Galvão falou isso ao responder uma pergunta do ex-jogador Roberto Rivellino, que mandou um vídeo perguntando se o narrador estava confirmado na Copa 2022. “O Rivellino é um amigo muito querido, uma pessoa especialíssima e muito bacana, mas acho que narrar em 2022 não vai dar não, cara”, avisou Galvão, que causou surpresa no estúdio.

“Não vai dar?”, questionou o apresentador. “O projeto é estar lá, o projeto estar lá no Qatar. Fiz [as Copas de] 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. São 12 Copas, tá bom pra burro”, enumerou o narrador.

“Você não gosta de 13?”, brincou o comandante do Altas Horas. “Não gosto desse negócio de 13, não. O Zagallo é que gosta disso. Mas vou estar lá [no Qatar], não narrando”, reforçou Galvão.

O programa, que vai abrir a nova temporada do Altas Horas, está previsto para ir ao ar já neste sábado (7). Além do narrador, a atração terá Gabriel Medina, Milton Nascimento e o retorno da banda Altas Horas.

Aos 69 anos, Galvão Bueno disse que se sente em casa no palco de Serginho Groisman. Foi lá que ele falou pela primeira vez, com todas as letras, que era flamenguista e, agora, foi o local usado para dizer que pode ter se aposentado das Copas do Mundo como narrador.

No encerramento da gravação, Galvão reclamou que a galera não fez “ahhhh” quando ele disse que não narraria a próxima do Copa do Mundo. “É porque a gente está em choque”, gritou um jovem na plateia. “Quem sabe até lá a gente muda?.

