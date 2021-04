Galvão “quebra protocolo”, troca nomes e critica CBF

A decisão entre Flamengo e Palmeiras, pela Supercopa, neste domingo, no Mané Garrincha, marcou o retorno de Galvão Bueno aos jogos na Globo. Depois de ser ausência na emissora por 14 meses e não narrar uma partida desde então, o locutor está de volta. E a transmissão chamou a atenção do público.

Logo no começo do jogo, Galvão acabou “quebrando o protocolo”, segundo ele. Durante a pandemia, os locutores da emissora se mantiveram distantes enquanto as câmeras estavam ligadas. No começo das transmissões, os profissionais apenas se cumprimentavam pela fala. Galvão não mediu esforços: esticou o braço e deu seu famoso ‘soquinho’ com o comentarista Caio Ribeiro.

Ao longa da partida, outras curiosidades chamaram a atenção dos internautas. Galvão acabou errando a pronúncia do árbitro da partida, Leandro Vuaden. Pouco depois, o comentarista de arbitragem Sálvio Spínola ajudou o narrador. A transmissão teve também as frases célebres e marcantes nos quase 50 anos de carreira, como o “haja coração”.

Matheus Viña?

Galvão cometeu alguns equívocos na exibição do duelo. Matías Viña, do Palmeiras, virou Matheus Viña. Marcos Rocha, o outro lateral do time paulista, foi chamado de Marcos Rosca. Porém, nada que atrapalhasse o confronto. Nas redes sociais, os torcedores brincaram com a emoção de Galvão, que chegou a mandar um recado aos negacionistas da covid-19.

Na reta final da partida uma confusão no vestiários dos clubes acabou paralisando a partida. A briga mobilizou jogadores, que correram para apartar um desentendimento que, porém, a transmissão da CBF não exibiu. O narrador então fez questão de detonar a Confederação Brasileira de Futebol por ‘esconder’ a confusão.

Entre o último evento narrado por Galvão, a Supercopa do Brasil de 2020 – onde o Flamengo venceu o Athletico -, e o duelo de domingo, passaram-se 420 dias. Nesse meio tempo, ele precisou se reinventar como comentarista esportivo. Em campo, o Flamengo foi campeão da Supercopa. Gabigol e Arrascaeta marcaram pelo time rubro-Negro, enquanto o Palmeiras deixou dois com Raphael Veiga. A partida terminou nas penalidades.

Fonte: LANCE!