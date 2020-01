Garoto morre atropelado por caminhão em Arapiraca

Um adolescente de 13 anos, identificado apenas como Tiago, morreu atropelado por um caminhão na tarde desta sexta-feira (10), na Rua Costa Gama, localizada no bairro Primavera, em Arapiraca. O menino tentava pegar ‘bigu’ no caminhão, em uma bicicleta, quando caiu e foi atingido.

Informações colhidas no local do sinistro dão conta de que o jovem, juntamente com um colega, tentava pegar ‘bigu’ em um caminhão-baú, que seguia sentido ao bairro Cacimbas. O outro garoto conseguiu se soltar. Já Tiago, que ficou com a mão presa no veículo, se desequilibrou e caiu, resultando no atropelamento e morte instantânea.

O motorista do caminhão parou alguns metros depois, e o responsável explicou o ocorrido à polícia.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada e apenas constatou o óbito, devido à gravidade dos ferimentos, sobretudo na cabeça.

Fonte: Já é Notícia