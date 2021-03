Geraldo Luís deixa hospital e agradece Ludhmila Hajjar

Geraldo Luís entrou para a lista dos curados do coronavírus. Neste domingo (21), o apresentador postou uma foto ao lado da equipe médica pela qual foi cuidado e deixou um agradecimento ao trabalho de Ludhmila Hajjar, médica que recusou o convite para assumir o Ministério da Saúde.

“Viva a vida! Depois de 22 dias internado, tive alta ontem à noite. Passei uma travessia como de um rio turbulento que aos poucos foi acalmando. Agradecer toda equipe de enfermeiros, médicos e minha amiga que diretamente foi a responsável pelo meu tratamento que me trouxe de volta“, iniciou.

“Mulher determinada a salvar vidas @draludhmilahajjar que tanto cuidou de mim. O que senti quando elas entraram no quarto? Uma voz de Deus interna em mim, vocês que oraram TANTO por mim muito obrigado, que Jesus cuide de vocês. A gratidão por voltar ! Vivo pra casa”, completou.

Vale lembrar que, dos 22 dias que ficou no hospital, Geraldo Luís chegou a passar 10 dias a UTI. Em uma publicação anterior, o famoso ainda revelou como a doença afetou o seu pulmão.

“AQUI O MILAGRE ! Como não mostrar a vocês o COVID fez comigo. Pouca gente hoje vive milagres ou tem provas sobre essa misericórdia Divina. Fiquei 10 dias na UTI aos cuidados da competente e seria @draludhmilahajjar que aplicou em meu corpo remédios que a ciência indica, o resto é conversa e perda de tempo a vidas”, escreveu o apresentador, que postou fotos de exames do seu pulmão.

“Meu pulmão foi afetado 70 por cento de uma pneumonia, a parte branca onde o vírus pegou, ele nos siga, secamos em tudo. A parte preta nos cantos foi a única que ficou. Não precisei ser entubado, Dra e @stephanie.i.rizk me ampararam muito me informando sobre tudo. Elas mesmo falaram deste MILAGRE que ocorreu comigo. Tenho a certeza das mãos de Jesus sobre mim, ordens Divinas do céu, a presença de minha mãe Olga na na UTI e anjos. A oração de vocês entrou como gotas de soro na alma. O poder do AMOR recupera”, completou.

“As sequelas normais ficaram e estou lutando dia a dia. O banho sozinho ainda não mas virá, terei que recuperar massa, perdi 11 quilos. Estou mais que feliz, nasce mais uma vez um Geraldo em mim. Um novo Geraldo aqui mora em mim, poucos entenderão…mas não estou preocupado. Quando a morte, medo ou riscos bate na nossa porta, nunca mais nosso lar interno será o mesmo. Lutar e seguir…se cuidem, se amem esse vírus levou muita gente forte, jovem. Obrigado por existirem em minha vida. Jesus abençoe vocês…VACINA logo pra todos, menos conversa menos políticas e mais AÇÃO. Milagres existem, olha eu AQUI”, concluiu.

