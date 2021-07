Gestantes e mães de bebês com até 45 dias de vida são vacinadas contra Covid em Penedo

Cledja Correia de Farias é mãe de dois filhos, um adolescente e um menino, e está gestante de Maria Clara. O nascimento da primeira filha será em outubro, mês em que também completará seu processo de vacinação contra Covid-19.

Funcionária de uma lanchonete penedense, Cledja recebeu nesta segunda-feira, 12, a primeira dose de imunizante contra o coronavírus na Central de Vacinação da Secretaria de Saúde de Penedo, onde deve retornar em menos de 90 dias

Ela confessa que estava com receio de ser vacinada. “Eu fiquei mais tranquila quando conversei com a médica que me acompanha, no posto de saúde Dr. Jairo Leite”, explica a gestante assistida na unidade da rede pública municipal, onde também recebeu autorização médica para ser vacinada.

Cledja foi uma das atendidas no Dia D de Vacinação para gestantes e mães de crianças com até 45 dias de vida, ação da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

O documento que ela apresentou é obrigatório para toda mulher grávida, assim como documento oficial com foto, cartão SUS e comprovante de residência, dados obrigatórios para todos os públicos.

Outra mulher atendida neste primeiro dia da imunização para gestantes e puérperas em Penedo foi Maria das Graças dos Santos.

Com a pequena Olívia nos braços, ela conta que já tem 3 meninos e soube da vacinação por uma prima que acompanha as redes sociais da Prefeitura de Penedo.

A campanha de imunização contra o coronavírus continua em Penedo, inclusive para quem perdeu a data de receber a segunda dose da vacina contra Covid-19. A Central de Vacinação abre ao público às 8 horas e funciona até as 16 horas.

por Fernando Vinícius – Decom PMP