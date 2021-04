Gestores das secretarias da Prefeitura de Penedo debatem Plano Municipal de Coleta Seletiva

A coleta seletiva de resíduos sólidos é fundamental para a preservação do meio ambiente e adoção da sustentabilidade nas cidades brasileiras.

Dessa forma, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) da Prefeitura de Penedo implanta o Plano Municipal de Coleta Seletiva.

Para debater as questões ligadas ao tema, a SEMARH Penedo convida os gestores das secretarias municipais a compareceram ao auditório da biblioteca pertencente a Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, localizada no Centro Histórico, às 8h30 dessa quinta-feira (15).

Sendo fundamental a integração de todos os setores da administração pública municipal, para a elaboração do plano.

A implantação dessa política pública ocorrerá em conjunto com outra ação da SEMARH Penedo, a criação de uma cooperativa formada por coletores de material reciclado.

De acordo com a SEMARH Penedo, a coleta seletiva dos resíduos sólidos e sua destinação para reciclagem proporcionará uma economia significativa do montante de lixo enviado ao aterro sanitário localizado no município de Craíbas, gerando assim economia de recursos aos cofres públicos, além de contribuir com a preservação do meio ambiente.

por Thiago Sobral – Decom/ PMP