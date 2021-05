Gilberto é o último eliminado do BBB 21

Depois de vencer cinco Paredões, Gilberto não resistiu ao sexto e é o último eliminado do BBB 21 com 50,87% dos votos. O doutorando em economia enfrentou Camilla de Lucas, com quem disputou a permanência na atração de forma acirrada. A influenciadora 47,65% dos votos.

O pernambucano competiu ainda com Juliette, que fechou a votação com apenas 1,48% dos votos. A última berlinda da temporada foi formado através da Prova de Resistência Avon Power Stay, vencida por Fiuk na sexta-feira (29), que garantiu sua vaga na grande final.

Gilberto ficou conhecido como o rei das cachorradas. Cheio de energia, ele viveu o ‘Big dos Bigs’ do início ao fim, jogou, dançou, aproveitou as festas, ganhou a Prova do Anjo, foi Monstro, foi o único da edição a vencer três vezes a Prova do Líder e, principalmente, se libertou das amarras que o impediam de ser quem ele é.

Evidentemente que não podiam faltar conflitos no currículo de ex-BBB dele. Brigou com as famosos Karol Conká, Rodolffo e Pocah, com Arthur, com sua amiga Juliette, mas sai como um dos maiores jogadores que o programa já teve. Com isso, Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette disputam a grande final do Big Brother Brasil 21.

Fonte: Observatório da TV